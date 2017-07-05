Dha Ankara - Ak Partili Ünal, CHP'li Tezcan'a Cevap Verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 'Adaleti sokakta aramamızı hazmedemeyenler, demokrasiyi sokakta arıyorlar' diye partisini eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a cevap verdi. Ünal, "Biz sokaklarda demokrasi aramıyoruz, 15 Temmuz Destanı'nı ve kahramanlarını anıyoruz. Arzu ederseniz siz de katılabilirsiniz" dedi.



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu. İsim vermeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın bugünkü yaptığı açıklamayı eleştiren Ünal, şunları söyledi:



"CHP sözcüsü 15 Temmuz Gecesi tutacağımız nöbetler için 'Adaleti sokakta aramamızı hazmedemeyenler, demokrasiyi sokakta arıyorlar' demiş. Bu yüzden, bir CHP sözcüsünün bile anlayabileceği dilde tekrar tane tane yazıyorum. Biz, bu milletin 15 Temmuz Gecesi kurtardığı demokrasisini anmak için sembolik olarak bir günlüğüne nöbet tutacağız. Biz sokaklarda demokrasi aramıyoruz, 15 Temmuz Destanı'nı ve kahramanlarını ANIYORUZ. Arzu ederseniz siz de katılabilirsiniz."



Haber: ANKARA,