Dha Ankara- AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun Evlat Acısı

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, hastaneye gelerek, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'na taziye ziyaretinde bulundu. AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ile hastane içerisinde görüşen ve başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, çıkışta yaptığı açıklamada, "Parlamentomuzun en değerli milletvekillerinden birisi Sayın Miroğlu oğlunu kaybetti. Allah kimseye evlat acısı vermesin. En zor acılardan birisidir. Kendisine ailesine başsağlığı dileklerimizi ilettik Allah rahmet eylesin" dedi.

BOZDAĞ VE KAYA DA TAZİYE ZİYARETİNE GELDİ

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da hastaneye gelerek acılı aileye başsağlığı diledi. Miroğlu ile görüşen Bozdağ, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hepimizin başı sağ olsun. Bugün Mardin Milletvekilimiz Sayın Orhan Miroğlu'nun değerli evladı hastanede tedavi görürken hakkın rahmetine kavuştu. Biz rahmetliye Allahtan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Sayın milletvekilimize ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da hastaneye gelerek acılı aileye başsağlığı ve taziye dileğinde bulundu.

Acılı Miroğlu Ailesi'ni vefat haberinin ardından hastanede çok sayıda milletvekili ve sivil toplum kuruluşu başkan ve üyeleri ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

BAŞBAKAN YILDIRIM, CENAZE NAMAZI İÇİN MARDİN'E GİTTİ

Bu arada Başbakan Binali Yıldırım da Zerdeşt Miroğlu'nun ikindi namazı kılınacak cenaze namazına katılmak üzere Mardin'e gitti.

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-Kılıdaroğlu'nun ziyaretinden genel ve detaylar

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA