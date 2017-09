Dha Ankara - AK Parti'li Eker: Cenazeye Yapılan Bu Tür Yakışıksız Şeyleri Doğru Bulmuyorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Kocaeli'de tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin cenaze töreninde yaşanan gerginlikle ilgili "Cenaze bizim örfümüzde, inancımızda, değerlerimizde muhteremdir. Saygı gösterilmesi gerekiyor cenazeye. Bu manada, bir cenazeye yapılan bu tür yakışıksız şeylere katılmadığımı, hoş görmediğimi, doğru bulmadığımı ifade ediyorum. Bu, yanlış. Bu tür olayların, bir daha tekrarlanmamasını diliyorum" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Eker, gazetecilerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kuzey Irak'ta yapılması planlanan referanduma Türkiye'nin karşı olduğunu ve gereken ikazları yaptığını belirten Eker, şöyle konuştu:



"Kuzey Irak'taki referandumla ilgili en başından itibaren Irak Anayasasını dikkate alıp o çerçevede bunun yaratacağı sonuçları da dikkate alarak biz bu karardan vazgeçilmesi tavsiyesinde bulunduk. Muhalefetin tepkimizin şiddetini ölçmek gibi duruma kalkışmasını haklı ve doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü bir başka ülkede komşu ülkemizin topraklarının bütünlüğü söz konusu. Biz ikaz ettik. Muhtemel olabilecek sonuçları devletimiz yetkilileri söylediler. Bugün Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada da yine uygun gerekli ifadeleri içermekte. 25 Eylül'de bu olur mu olmaz mı ama bu referandumun yapılmasından yana olanlarla karşı olanlar var. Bu, her şeye rağmen olması halinde Irak anayasasına göre yok kabul edilir. Tavrımız bu şekilde net bir şekilde ifade edildi. İstikrarsızlığa yol açabilecek, Irak yasasını dikkate almayarak zarar verecek. O zarardan Irak Bölgesel yönetimi de o bölgede etkilenecek. Türkiye bu konuda söylenmesi gerekeni söyledi ve alması gereken tedbirleri de aldı. Kuzey Irak'taki referandumla ilgili Irak Anayasası var. Irak hükümeti ve devleti tarafından buna reaksiyonlar gösterilecektir. Gösterileceğini Irak başbakanı açıkça söylüyor. Nasıl bir reaksiyon olabileceğini söylemem mümkün değil zaten endişe ettiğimiz bu. İran komşusu ve buna net bir şekilde karşı. Türkiye'de karşı. Suriye'nin meseleye sıcak bakmadığını biliyoruz. Buna benzer tepkiler var. Bunları alt alta koyduğunuzda yol açabileceği bir sürü gelişme var"



"BİR CENAZEYE YAPILANLARI, DOĞRU BULMUYORUM"



HDP'li Tuğluk'un özel izinle katıldığı annesinin cenaze törenindeki gerginliğe ilişkin Eker, "Allah, rahmet eylesin. Cenaze; bizim örfümüzde, inancımızda, değerlerimizde muhteremdir. Saygı gösterilmesi gerekiyor cenazeye. Bu manada, bir cenazeye yapılan bu tür yakışıksız şeylere katılmadığımı, hoş görmediğimi, doğru bulmadığımı ifade ediyorum. Bu, yanlış. Bu tür olayların bir daha tekrarlanmamasını diliyorum" dedi.



"ALMANYA'DAKİ SEÇİM KAMPANYASI, TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI ÜZERİNE BİNA EDİLMİŞ"



Almanya'nın son günlerde, Türkiye'ye karşı olan tutumunun anımsatılması üzerine AK Parti'li Eker, şunları söyledi:



"Almanya'daki maalesef bu seçim öncesinde taraflar kampanyalarını Türkiye düşmanlığı üzerine bina ettiler ve hala devam ediyor. Bu tür konuların siyaset meselesi yapılması bir derece anlaşılır ama bu yapılırken Türkiye'ye haksızlık yapıldığını, kendilerinden beklenmeyecek düşmanca bir tavır sergilendiğine şahit olduk. Bu mesele sadece son bir kaç aylık mesele değil, bu tutum bir yıldır var. Yeni bir şey değil Biz bunun hep diplomatik nezaket içinde, sorun çıkaran taraf olmadık. Çünkü Türkiye ile Almanya ilişkileri, iki halkın arasındaki mesele değil. Bu, Almanya'daki maalesef bazı siyasetçilerin kendi iç sorunlarını çözememeleri sebebiyle insanları merkeze toplayacakları yerde uçlardaki siyasi görüşlerin kuyruğuna takılmalarından kaynaklanıyor.



Herkes Türkiye düşmanlığı üzerine prim yapmaya çalışıyor. Yarışa girmişler. Alman halkı ile hiçbir sorunumuz yok. Türkiye-Almanya birliğini hep destekledik. İki ülke arasında büyük bir ticari potansiyel var. Kültür alışverişi var. Böyle bir bağ ve ilişki var. Biz bunu yok sayabilir miyiz? Aklı selimin galip geleceğini ve bu oradaki devlet yetkililerinin halktan gelecek olan bir şekildeki taleple bunun normalleşeceğini düşünüyorum. Bizden yana zaten kavga yok. Ama değerlerimize hakareti kabul etmeyiz. Çıkarlarımızda güvenliğimizi savunmasını biliriz. Değerler uğruna hayatımızı vermeye hazırız. Dostuz, özel olarak bir düşmanlığımız söz konusu olmadı. Onların da seçim ertesinde normalleşmesinin yoluna girer diye düşünüyorum."



"FETÖ KONUSUNDA ZERRE DELİL VARSA HÜKÜMET DEĞERLENDİRİR"



MHP'li Saffet Sancaklı'nın, FETÖ ile mücadeleye Meclis'ten başlanması konusundaki açıklamasını değerlendiren Eker, "FETÖ ile mücadele net ve açık bizim için en temel ve önemli meseledir. Her yerde ve her şekilde. Hükümette bilip de üzerine gitmediği hiç bir FETÖ şüphelisi veya zanlısı bırakmaz. Zerre bir delil varsa bunun değerlendirirler. 'Bunun FETÖ'cü olduğu biliniyor da alınmıyor da' iddialarını reddediyoruz. Bu doğru bir şey değil" dedi.



"ABD'DE ALINAN KARARLAR, HUKUK DIŞI; KABUL ETMİYORUZ"



ABD'de Cumhurbaşkanlığı korumalarına yönelik iddianame hazırlanması, Reza Zarrab'ın tutukluluğu ve eski Bakan Zafer Çağlayan hakkında dava açılmasıyla CHP'nin olayları araştırmak için ABD'ye heyet göndermesi sorulan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, şunları söyledi:



"Korumalara dönük karar hukuk dışı. Çok acil bir takım kararlar almışlar. Örneğin Washington'da olmayan insanlar hakkında karar verilmiş. Bu bile tek başına bu kararın hukuki olmadığını ifade etmesi açısından yeterlidir. Reza Zarrab yada Sayın Çağlayan ile ilgili alınan kararla bir kere ABD Anayasasında, Türkiye Anayasasında bu tür kararlar veren bir heyet grubu vardır. illegal ve gayri meşru yollarla elde edilen iddia ve isnat oluşturulmuşsa bunun hukuki bir meşruiyeti yoktur. Türkiye bu tür kararları hukuk dışı tek taraflı kabul ediyor. CHP'nin heyet oluşturması konusunda öyle bir ihtiyaç hissetmişler. Biz bilgilenme ve bilgilendirmeyi farklı şekillerde zaten temin ediyoruz. Gerek bakanlık gerek büyükelçi gelişmeleri izliyor. Tavrımız nettir. Hukuk dışı alınan kararlara karşıyız. Türkiye'ye bunun üzerinde şantaj, tehdit veya buna benzer tavırların takınılması da kabul edilemez olur. "



Görüntü Dökümü:



-------------------------------



-AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Mehdi Eker'in açıklamaları



(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)



Haber: Nursima KESKİN - Kamera: MustafaTURAPOĞLU / ANKARA,