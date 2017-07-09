Dha Ankara - 'Afrodisyas Arkeolojik Alanı' Unesco Dünya Miras Listesi'ne Kaydedildi

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO'ya bağlı Dünya Miras Komitesi'ne üye olan Türkiye'nin 'Afrodisyas Arkeolojik Alanı' adaylık başvurusu, Polonya'nın Krakov şehrinde devam eden Dünya Miras Komitesi 41'inci Toplantısı'nda kabul edilerek, 'Afrodisyas Arkeolojik Alanı' UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, konuya ilişkin şöyle denildi:



"Aydın ilimiz sınırları içinde yer alan ve 2009 yılından beri Dünya Miras Geçici Listemizde bulunan Afrodisyas, iyi korunmuş heykelleri, anıtları, yazıtları, yapıları ve mermer ocakları ile benzersiz bir arkeolojik miras olarak Türkiye'nin en önemli arkeolojik alanlarından biridir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Bakanlığımızın yoğun çabaları sonucunda, sözkonusu başvurunun kabulüyle ülkemizin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne tescilli varlıklarının sayısı on yediye yükselmiştir"



Haber: ANKARA,