Dha Ankara - 11 Üniversiteye Yeni Rektör Atandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 11 üniversiteye yeni rektör atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karar ile 11 üniversiteye yeni rektör atandı. Atama kararlarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı kaydedildi.

Rektör ataması yapılan üniversiteler şöyle:

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Karademir,

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak,

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Kaya,

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gülfettin Çelik,

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Baran,

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz,

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüsnü Kapu,

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sadettin Hülagü,

Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Çamsarı,

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu,

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bünyamin Şahin,

Haber: ANKARA,