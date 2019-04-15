Dha Ankara - 1 Yaşındaki Bebek, Hurdaya Dönen Otomobilden Yara Almadan Kurtuldu

ANKARA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu hurdaya dönen otomobilde bulunan M.D. ile eşi E.D. hafif yaralanırken, bir yaşındaki Y.D. kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Siteler Kavşağı'nda meydana geldi. M.D. idaresindeki 06 CND 38 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'ndan Mamak istikametine seyir halindeyken Siteler Kavşağı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen otomobil, hurdaya döndü. Kazada sürücü M.D. ile ön koltukta oturan eşi E.D. yaralandı. Annesinin kucağında bulunan 1 yaşındaki Y.D. mucize eseri kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan anne E.D'nin ayağında, baba M.D'nin ise elinde kırıklar olduğu tespit edildi. Bebek Yusuf D.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Hurdaya dönen araçtan görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

Kaynak: DHA