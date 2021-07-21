DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi

DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı süren ve Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), alınan özel izinle kapılarını Demirören Haber Ajansı'na açtı.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı süren ve Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), alınan özel izinle kapılarını Demirören Haber Ajansı'na açtı. Akkuyu Nükleer A.Ş. Yapı İşleri Direktör Yardımcısı Dmitriy Romanets, 11 bin kişinin, 7 gün 24 saat çalıştığı projede, Fukuşima felaketinden sonra çok önemli önlemlerin alındığını dile getirdi, ilk reaktörün de 2023 yılında devreye alınacağını söyledi.

İlçede, 14 Nisan 2015 tarihinde temeli atılan Akkuyu NGS'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaların 7 gün 24 saat devam ettiği inşaat, bölge ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. İşletmeye alındıktan sonra yaklaşık 35 milyar kilovat/saat üretim planlanan santral, Novovoronezh NGS-2 (Rusya, Voronej Bölgesi) Projesi esas alınarak geliştirilen proje olarak dikkat çekiyor. İnşaat sahasında halen 3 ünitesinde montaj çalışmaları devam eden Akkuyu NGS'de dördüncü ünitesinin temel döşemesine de bu yıl sonunda başlanacak.

'PLANA UYGUN ÇALIŞIYORUZ'Özel izinle inşaat sahasına giren DHA'nın sorularını Akkuyu Nükleer A.Ş. Yapı İşleri Direktör Yardımcısı Dmitriy Romanets, yanıtladı. Romanets, inşaat sahasında her şeyin planlı ve güvenli bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, "Projenin üç ünitesinde de montaj işleri devam ediyor. Devreye alınacak birinci ünitenin tüm komplekslerinde çalışmalar devam ediyor. İzinlerin alınması halinde dördüncü ünitenin temel döşemesine yıl sonunda başlamayı hedefliyoruz. Birinci ünitede çok önemli bir hedefe ulaştık. Mayıs ayında reaktör göcesinin montajını tamamladık. Yıl sonunda birinci ünitenin tüm ekipmanlarının montajını tamamlayacağız. Planlara uygun şekilde çalışmalarımız devam ediyor ve 2023'te birinci ünite devreye alınacak" dedi.ÇALIŞANLARIN YÜZDE 80'İ TÜRKDirektör Yardımcısı Romanets, Akkuyu NGS'nin inşaat halında hem bölge hem de Türkiye ekonomisine büyük bir katkı verdiğini ifade ederek, "Şu an sahamızda 11 bin kişi 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor. Bunların 8 bini inşaat işçisi olarak sahada yer alıyor. Bunlar sahada gereken betonlamayı ve döşemeyi yapıyorlar. Çalışanların yüzde 80'i Türk işçiler. İnşaat işlerini onlar gerçekleştiriyor. Rus çalışanlar da özel ekipmanlarla ilgili çalışmaları yapıyor" diye konuştu.'FUKUŞİMA'DAN SONRA ALINAN ÖNLEMLER KULLANILDI'

Akkuyu NGS'nin güvelik ve önlem anlamında 'en güvenli' santral olacağını kaydeden Direktör Yardımcısı Romanets, "Akkuyu Nükleer Projesi Novovronyej NGS'sinin hemen aynısı olacak şekilde projelendirilmiştir. Rusya'da aynı şekilde projelendirilmiş dört tane proje devreye alınmıştı. 2 tanesi Novovronyej NGS'sinde, 2 tanesi Leningrad NGS'sinde ayrıca da biri de Belarus'ta devreye alınmıştır. Ancak bizim Akkuyu NGS'yi farklı yapan şey, Akkuyu 3+ nesile ait bir projedir. Projede Fukuşima'dan sonra alınan önlemler kullanıldı. Yönetici olarak Belarus'taki NGS'yi de devreye aldım. Aynı zamanda orada da yapı işlerinden sorumlu olarak görev aldım. Belarus'ta görev alan teknik ekip Akkuyu'ya gelerek tecrübelerini burada da hayata geçiriyor. Şu an sahada binden fazla kadın personel çalışıyor. Kadınlar sahada olmasa bu proje de olmazdı. Projenin her kısmında çalışıyorlar. Bu proje, hem Mersin hem de Türkiye için farklı teknolojilerin geliştirilmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.


DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi
DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi
DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi
DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi
DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi
DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi
DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi
DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi
DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi
DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi
DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi
DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi
DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi
DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan

Cizre kendisiyle yarışıyor! Türkiye'nin en sıcak günü rekorunu ilerlettiler
Cizre kendisiyle yarışıyor! Türkiye'nin en sıcak günü rekorunu ilerlettiler
Son dakika haberleri: Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi'...
Son dakika haberleri: Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi"...
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' töreninde konuştu: (2)
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" töreninde konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Demir Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Hande Yener Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Balotelli Mesut Özil Gökhan Gönül Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 11:02:13. #1.15#

title