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DH AİSTANBUL BÜLTENİ-1

04.01.2021 08:47 | Son Güncelleme: 04.01.2021 08:51
DH AİSTANBUL BÜLTENİ-1

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden iki Türk işçi Erdinç Genç ve Selami Aydoğdu'nun cenazeleri ve yaralı 4 Türk işçi Türkiye'ye getirildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden iki Türk işçi Erdinç Genç ve Selami Aydoğdu'nun cenazeleri ve yaralı 4 Türk işçi Türkiye'ye getirildi. 

Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen Türk şirketinin çalışanlarına yönelik yapılan bombalı saldırıda, 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Vefat eden Erdinç Genç ve Selim Aydoğdu'nun cenazeleri Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla Mogadişu'dan İstanbul'a getirildi. Cenazelerin yanı sıra saldırıda yaralanan işçilerden Ömer Aydoğdu, Yavuz Ercan, İmdat Uzuncaköse ve Şakir Çetinkaya da aynı uçakla yurda döndü. 

SALDIRI ANINI ANLATTILAR Bombalı saldırıda oğlu Selami Aydoğdu'yu kaybederken, yaralı kurtulan baba Ömer Aydoğdu, "Yol çalışması yağıyorduk, orada asfalt seriyorduk. O anda bir canlı bomba geldi patlama yaptı. Her birimiz bir yere yıkıldık. Oğlumu kaybettim. Baba-oğul çalışıyorduk. Bu çok büyük bir acı. İki cenazemiz var onlarla birlikte geldik. Oradaki hastanede başka yaralı arkadaşımız yok hepimiz geldik. 6 kişiydik ekip başı bendim" dedi. Saldırıda yaralan Yavuz Ercan ise, "Ben yine şükürler olsun bu şekilde atlattım ama onunki daha ağır. Kardeşlerimizi kaybettik, dostlar sağ olsun. Keşke olmasaydı ama yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

İKİ TÜRK İŞÇİSİ ÇORUM'DA SON YOLCUĞUNA UĞURLANACAK

İstanbul'a gelen 4 Türk işçisi ve 2 Türk işçiye ait cenazeler Çorum'a gönderilmek üzere THY'ye ait uçakla Ankara'ya götürüldü. Erdinç Genç'in cenazesinin Aşdağul beldesinde, Selami Aydoğdu'nun ise Mecitözü ilçesine bağlı Çayköy köyünde defnedileceği öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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