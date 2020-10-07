DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25 Eylül-2 Ekim'de tercihleri alınan DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 9-15 Ekim'de yapılacak.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 9-13 Ekim tarihlerinde saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adaylar, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş