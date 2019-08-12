DGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2019 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

12.08.2019 10:39

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS, meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans programlarına geçmesini sağlıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan 2019 DGS sonuçları sonrasında adaylar tercihlerini yapacakları zamanın gelmesini bekliyor. Geçen sene DGS tercihleri 7-14 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. Peki bu sene DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz senelerde DGS tercihleri, sonuçların açıklanmasından 15 gün sonra başlamıştı. 25 Temmuz'da açıklanan DGS sonuçları sonrasında tercihlerin Kurban Bayramı sonrasında alınması bekleniyor. Yani 15 Ağustos'ta DGS tercih kılavuzu yayımlanabilir. ÖSYM tarafından yayınlanacak DGS tercih kılavuzu ile birlikte tercihlerin alınması da başlayacak. Geçen yılın DGS tercih kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan göz atabilirsiniz.

DGS TERCİH KILAVUZU

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Kılavuzun yayınlanması ile birlikte alınmaya başlanacak DGS tercihleri, ÖSYM'nin aday işlemleri (AİS) sayfasından yapılacak. ais.osym.gov.tr internet adresinden kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılması gerekir.

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan DGS Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekecek. Tercih kılavuzunda yer alan iki tablo, adayların tercihlerini yapmasından büyük önem taşımaktadır.

Bu tablolaların bir tanesi, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenmesine yaramaktadır. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacak.

Diğerinde ise tercih etmek istedikleri lisans programlarının koşul ve açıklamalarını yer almaktadır. Burada yer alan koşullara uygun olmayan programlar tercih edilmesi durumunda meydana gelecek sorun adaya ait olacak.

Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.