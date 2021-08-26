DGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS tercihleri her yıl belirli tarihlerde alınıyor. Geçtiğimiz yıl 7 Eylül'de sonuçların açıklanmasının ardından tercihler 25 Eylül'de başlamıştı. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan DGS tercih kılavuzundan faydalanarak gerçekleştirecekler. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

DGS tercihleri ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. DGS tercih sürecine dair detaylar araştırılmaya devam ediliyor. ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre yapılan tercihler hakkında DGS tercihleri ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. DGS'ye giren ve sonuçlarını öğrenen adaylar heyecanla tercihleri beklemeye başladılar.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. 11 Temmuz'da düzenlenen sınavın sonuçları 11 Ağustos'ta erişime açıldı. Geçtiğimiz yıl 7 Eylül'de sonuçların açıklanmasının ardından tercihler 25 Eylül'de başlamıştı.

YÖK'TEN DGS KAPSAMINDA ŞARTLI KAYIT İMKANI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kazandığı bölümün Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt tarihinde mezun durumda olmayan ancak kayıt sonrası mezun olabilecek durumdaki öğrencilere şartlı kayıt imkanı tanıdı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2021 yılı DGS kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve benzeri başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla, 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2021 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri uygun bulunmuştur."

DGS TERCİHLERİN YAPILMASI HAKKINDA

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM'ye ulaştığından emin olunması için ekranda "2021-DGS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir." ifadesi mutlaka görülmelidir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.