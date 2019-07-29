DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından 30 Haziran'da yapılan Dikey Geçiş Sınavı (2019 DGS) sonuçları açıklandı. Önlisans mezunları, sonuçların açıklanmasından sonra lisans programlarını seçmek için DGS tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyorlar. Adaylar, DGS tercihleri ne zaman başlayacak, DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı merak ediyorlar.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz senelerde DGS tercihleri, sonuçların açıklanmasından 15 gün sonra başlıyordu. ÖSYM tarafından yayınlanacak DGS tercih kılavuzu ile birlikte tercihlerin alınması da başlayacak.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekecek. Tercih kılavuzunda yer alan iki tablo, adayların tercihlerini yapmasından büyük önem taşımaktadır.

Bu tablolaların bir tanesi, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenmesine yaramaktadır. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacak.

Diğerinde ise tercih etmek istedikleri lisans programlarının koşul ve açıklamalarını yer almaktadır. Burada yer alan koşullara uygun olmayan programlar tercih edilmesi durumunda meydana gelecek sorun adaya ait olacak.

Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.