DGS tercih sonucu sorgulama linki! 2020 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı!
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DGS tercih sonucu sorgulama linki! 2020 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı!

07.10.2020 14:42 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:46
DGS tercih sonucu sorgulama linki! 2020 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı!

2020 DGS tercih sonuçları açıklandı. DGS tercihleri 25 Eylül-2 Ekim tarihinde yapıldı. DGS tercih sonucu sorgulama linki, nasıl öğrenilir? DGS sonuçları sorgulama! 2020 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı!

Dikey Geçiş Sınavı'na girerek üniversite öğrenimini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin merakla beklediği 2020 Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı.

DGS NEDİR?

25 Eylül - 02 Ekim 2020 arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunları'nın Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. Bir yüksek öğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim arasında yapılacak.

DGS TERCİH SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını öğrenebilecek. 2020 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını öğrenebilecek.

DGS tercih sonucu sorgulama linki! 2020 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı!

E-KAYIT UYARISI

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

E- ÖSYM'den yapılan açıklamada elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerektiğine dikkat çekildi.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? DGS BAŞVURU SÜRECİ

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekiyor. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yüksek öğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içinde başvurmaları gerekiyor.

DGS SORGULAMA EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

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