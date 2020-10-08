DGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? DGS ek tercih ne zaman? DGS kayıtları ne zaman? 2020 DGS üniversite kayıt takvimi!
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DGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? DGS ek tercih ne zaman? DGS kayıtları ne zaman? 2020 DGS üniversite kayıt takvimi!

08.10.2020 10:03 | Son Güncelleme: 08.10.2020 10:07
DGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? DGS ek tercih ne zaman? DGS kayıtları ne zaman? 2020 DGS üniversite kayıt takvimi!

DGS tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. DGS sınavında başarılı olamayanlar adaylar için DGS ek tercihler ne zaman;? DGS kayıtları ne zaman? DGS sonuçları nasıl öğrenilir?

Ölçme, Yerleştirme ve Seçme Merkezi (ÖSYM), 9 Ağustos'ta yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nın (2020-DGS) sonuçlarını açıklandı. Peki, DGS kayıtları ne zaman? DGS ek tercihleri ne zaman?

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS ek tercih kontenjanları, önümüzdeki hafta ÖSYM tarafından erişime açılacak. ÖSYM'nin sitesinden ek tercih tarihler ve kontenjanlara erişebilirsiniz.

2020 DGS KAYITLARI NE ZAMAN?

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 9-13 Ekim tarihlerinde saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra ÖSYM'nin düzenlediği tüm sınavlarla ilgili başvuru ve sonuçlarınızı göreceksiniz. Yeni açıklanan ya da daha önce açıklanmış tüm sınav sonuçlarınızı bu ekranda görebilirsiniz.

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