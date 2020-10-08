DGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? DGS ek tercih ne zaman? DGS kayıtları ne zaman? 2020 DGS üniversite kayıt takvimi!

DGS tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. DGS sınavında başarılı olamayanlar adaylar için DGS ek tercihler ne zaman;? DGS kayıtları ne zaman? DGS sonuçları nasıl öğrenilir?