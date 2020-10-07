DGS tercih sonuçları açıklandı mı? DGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS DGS sonuçları sorgulama!
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DGS tercih sonuçları açıklandı mı? DGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS DGS sonuçları sorgulama!

07.10.2020 10:31 | Son Güncelleme: 07.10.2020 10:43
DGS tercih sonuçları açıklandı mı? DGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS DGS sonuçları sorgulama!

DGS tercihleri 25 Eylül-2 Ekim tarihinde yapıldı. Sonuçlar için gözler ÖSYM'ye çevrildi. DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS DGS sonuçları sorgulama!

ÖSYM tarafından açıklanacak DGS tercih sonuçları merakla bekleniyor. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?DGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS DGS sonuçları sorgulama!

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili ÖSYM'den henüz açıklama gelmedi.Ekim ayı itibari ile DGS sonuçlarının açıklanması beklenmekte.

DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

DGS tercih sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile görüntülenecek.

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