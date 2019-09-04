Dgs tercih sonuçları açıklandı
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2019-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
04.09.2019 16:21
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2019-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapığı açıklamada, 'Değerli DGS adaylarımız, 30 Haziran 2019 tarihinde uyguladığımız 2019-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder eğitim hayatınızda başarılar dilerim' dedi.
ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapığı açıklamada, 'Değerli DGS adaylarımız, 30 Haziran 2019 tarihinde uyguladığımız 2019-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder eğitim hayatınızda başarılar dilerim' dedi.
Kaynak: DHA