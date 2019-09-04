Dgs tercih sonuçları açıklandı

Dgs tercih sonuçları açıklandı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2019-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

04.09.2019 16:21
Dgs tercih sonuçları açıklandı
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2019-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapığı açıklamada, 'Değerli DGS adaylarımız, 30 Haziran 2019 tarihinde uyguladığımız 2019-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder eğitim hayatınızda başarılar dilerim' dedi. 


Kaynak: DHA
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