DGS soru ve cevap açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS taban ve tavan puanları açıklandı mı? DGS boş kontenjanlar açıklandı mı? DGS p
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DGS soru ve cevap açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS taban ve tavan puanları açıklandı mı? DGS boş kontenjanlar açıklandı mı? DGS p

Dün gerçekleşen DGS'nda binlerce öğrenci ter döktü. Adayların 120 soruya cevap verdiği sınavda bütün gözler ÖSYM 'ye çevrildi. Beklenen soru-cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayınlandı. DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

DGS soru ve cevap açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS taban ve tavan puanları açıklandı mı? DGS boş kontenjanlar açıklandı mı? DGS p
10.08.2020 16:24 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:27

DGS'nda 150 dakika içinde 120 sorunun cevaplanması beklendi. ÖSYM tarafından 2020 DGS sınavının soruları ve cevapları erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından sonuçları heyecanla bekleyen öğrenciler şimdiden tercih dönemine ilişkin detayları araştırmaya başladılar.

DGS soru ve cevap açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS taban ve tavan puanları açıklandı mı? DGS boş kontenjanlar açıklandı mı? DGS p

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından belirlenen tarihte ve kendi sitesi üzerinden açıklanacak. DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak.

DGS SONUÇLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

DGS soru ve cevap açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS taban ve tavan puanları açıklandı mı? DGS boş kontenjanlar açıklandı mı? DGS p

DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. Ancak sitemizde 2019 yılına ait DGS taban ve tavan puanlarını bulabilirsiniz.

İlgili Haberler

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS soru ve cevapları: DGS puan hesaplama
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS soru ve cevapları: DGS puan hesaplama
Dikey Geçiş Sınavı saat kaçta? DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? DGS puan hesaplama nasıl yapılır?
Dikey Geçiş Sınavı saat kaçta? DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? DGS puan hesaplama nasıl yapılır?
DGS sınav giriş belgesi ÖSYM: 2020 DGS ne zaman, saat kaçta?
DGS sınav giriş belgesi ÖSYM: 2020 DGS ne zaman, saat kaçta?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! 3. Sayfa
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz Güncel
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi Yaşam
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Güncel
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada 3. Sayfa
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı Eğitim
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü...
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Mensah için anlaştığımız bir kulüp yok
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Mensah için anlaştığımız bir kulüp yok
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi 'Acil' koduyla toplanıyor
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi "Acil" koduyla toplanıyor
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
'Yüzde 51 için yola çıkıyorum' diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
2 yaşındaki Minik Nisa'nın ölümüne neden olan çöp kamyonu şoförü 'beraatini' istedi
2 yaşındaki Minik Nisa'nın ölümüne neden olan çöp kamyonu şoförü 'beraatini' istedi
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede
Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu
Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ümit Dündar Meral Akşener Lale Karabıyık Salih Zeki Çolak
Magazin Beren Saat Şeyma Subaşı Yeşim Salkım Merve Boluğur
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Lübnan Ağustos Beşiktaş Araştırma
Şu an buradasınız: DGS soru ve cevap açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS taban ve tavan puanları açıklandı mı? DGS boş kontenjanlar açıklandı mı? DGS p - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 16:27:36. #1.15#
title