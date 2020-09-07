DGS sonuçlarının açıklanması ile beraber DGS puanları merak konusu. DGS tercih kılavuzuna nasıl ulaşılır? 2020 DGS taban puanları
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DGS sonuçlarının açıklanması ile beraber DGS puanları merak konusu. DGS tercih kılavuzuna nasıl ulaşılır? 2020 DGS taban puanları

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DGS sonuçlarının açıklanması ile beraber DGS puanları merak konusu. DGS tercih kılavuzuna nasıl ulaşılır? 2020 DGS taban puanları
07.09.2020 14:34 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:37

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Yeterli olan bölümlere tercih edebilirler.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 25 Temmuz'da açıklanmış, tercihler 21 Ağustos'ta alınmaya başlanmıştı.

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS TABAN PUANLARI

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir.

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