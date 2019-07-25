DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2019 DGS sonuçları sorgulama ÖSYM sonuç açıklama ekranı

ÖSYM tarafından sınav sonuç takvimine göre bugün açıklanması gereken DGS sonuçları için gözler sonuç açıklama sayfasında. 30 Haziran'da yapılan Dikey Geçiş Sınavı (2019 DGS) sonuçları, 25 Temmuz Perşembe yani bugün açıklanacak. Sınava giren adaylar, DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak merak ediyorlar.

DGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından 30 Haziran'da yapılan 2019 DGS sınav sonuçları, 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacağı söylendi fakat tam olarak bir saat verilmedi. ÖSYM sınav sonuç açıklama sistemi üzerinden açıklanacak DGS sonuçları gün içerisinde açıklanabilir. DGS sonuçlarını ise aşağıdaki bağlantıdan açılan ÖSYM sonuç açıklama sistemi sayfasında T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilirsiniz.

2019 DGS SONUÇLARI SORGULAMA

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

DGS sonucu ile bir yükseköğretim lisans programına yerleştirildiğimde gelecek yıl puanımda düşme söz konusu olacak mı?

Evet. 2019-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2020-DGS'de ÖBP'leri 0,45

katsayısı ile çarpılacaktır.

2019-DGS sınav sonucumu daha sonra kullanabilir miyim?

Hayır. 2019-DGS sonuçları, sadece 2019-2020 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerlidir.

DGS puanımın hesaplanması için her iki testten de en az 0,5 ham puan almam gerekir mi?

Evet. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmaz.