DGS sonuçları ne zaman belli olacak? 2019 Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman başlayacak?

Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM tarafından 30 Haziran 2019 tarihinde yapılmıştı. Yaklaşık 300 bin kişinin girdiği sınavda, adaylar lisans programına yerleşmek için sınavda ter döktüler. Sınav sonrasında DGS sonuçları açıklanmasına az bir süre kala öğrenciler gözlerini ÖSYM sınav sonuç sayfasına dikti. Peki DGS sonuçları ne zaman belli olacak? DGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?

2019 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 30 Haziran'da yapılan 2019 DGS sınav sonuçları, 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını ise T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin ''https://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

DGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

Tercih işlemi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Öğrencilerin tercihlerinin ÖSYM'ye ulaştığından emin olması için ekranda "2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir." İfadesini görmeleri gerekiyor. Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecekler.

DGS YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

Yerleştirme işlemi, adayların 2019-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.

Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2019-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2019-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.