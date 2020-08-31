DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor?
2020 DGS 9 Ağustos'ta uygulandı. Bu yıla ilişkin gerçekleştirilen DGS'ye katılan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
31.08.2020 15:29 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:47
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
9 Ağustos tarihinde gerçekleşen DGS sonucunda adayların gözü sonuçlara çevrildi. DGS sonuçları 9 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişim sağlayabilecek..
DGS PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir.