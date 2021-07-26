DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? DGS sonuçları belli oldu mu?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için ÖSYM tarafından düzenlenen DGS (Dikey Geçiş Sınavı) öğrenci ve öğrenci yakınları tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? DGS sonuçları belli oldu mu?