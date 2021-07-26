DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? DGS sonuçları belli oldu mu?
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için ÖSYM tarafından düzenlenen DGS (Dikey Geçiş Sınavı) öğrenci ve öğrenci yakınları tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? DGS sonuçları belli oldu mu?
Birçok öğrencinin eğitim hayatının yakından ilgilendiren ve ön lisans programlarından mezun olan kişilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapma olasılığı sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) son dönemde öğrenci ve öğrenci yakınları tarafından internette en çok aratılan konular arasında yer almakta. Vatandaşlar "DGS ne zaman açıklanacak? DGS belli oldu mu?" gibi soruların cevabını aratmakta. Bu soruların cevaplarına haberimizin devamından erişebilirisiniz.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Birçok öğrencinin merak edip araştırdığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınav puanlarını öğrenen adaylar, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin resmi internet adresi olan www.osym.gov.tr'den öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.