DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS puan hesaplama
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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS puan hesaplama

ÖSYM tarafından 9 Ağustos tarihinde düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için tarih netleşti. Sayısal ve sözel bölümlerden oluşan DGS puan hesaplama nasıl yapılır? Adaylar, Dikey Geçiş Sınav sonucu sorgulama ekranını aratıyor. İşte, ayrıntılar...

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS puan hesaplama
17.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:21

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine geçişini sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 9-17 Haziran'da alınmış, sınav ise 9 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları nasıl sorgulanır?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları, 9 Eylül'de adayların erişimine sunulacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

DGS sonucu sorgulama ekranı...

DGS PUAN HESAPLAMA

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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