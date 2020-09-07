DGS sonuçları açıklandı! ÖSYM 2020 DGS sonucu sorgulama
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DGS sonuçları açıklandı! ÖSYM 2020 DGS sonucu sorgulama

DGS sonucu nasıl öğrenilir? ÖSYM tarafıdnan 9 Ağustos tarihinde düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları erişime açıldı. Diğer yandan DGS cevap kağırları ve aday cevapları da paylaşıldı. DGS sonucu nasıl sorgulanır?

DGS sonuçları açıklandı! ÖSYM 2020 DGS sonucu sorgulama
07.09.2020 13:47 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:31

2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sonuçların açıklandığını Twitter'dan duyurdu. DGS soruları da adaylara sunuldu. İşte, detaylar...

DGS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2020-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

DGS SONUCU SORGULAMA EKRANI...

DGS CEVAP KAĞITLARI DA YAYIMLANDI!

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

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