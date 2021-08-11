DGS sonuçları açıklandı mı 2021? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı!

Son Dakika: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı, 11 Temmuz'da gerçekleşmişti. ÖSYM, DGS sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrencilerin erişimine açtı. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı 2021? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı!