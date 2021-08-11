DGS sonuçları açıklandı mı 2021? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı!
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DGS sonuçları açıklandı mı 2021? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı!

DGS sonuçları açıklandı mı 2021? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı!
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Son Dakika: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı, 11 Temmuz'da gerçekleşmişti. ÖSYM, DGS sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrencilerin erişimine açtı. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı 2021? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı!

Son Dakika: ÖSYM tarafından açıklanacak 2021 DGS sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 11 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen DGS sınavı sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinden belirtilen tarihte erişime açılacak. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı 2021? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı! İşte detaylar haberimizde...

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Önlisans programlarını lisans eğitimine tamamlamak için girilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz 2021'de 150 dakikalık bir sınavla gerçekleşmişti.

DGS sonuçları bugün açıklandı. Adaylar sonuçlarını " https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden görüntüleyebiliyor. Sınav sonucunu görüntülemek isteyenler bu adres üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sınav sonucuna ulaşabiliyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında DGS tercih sürecinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

2021 DİKEY GEÇİŞ SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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