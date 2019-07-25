30 Haziran'da yapılan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2019-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Temmuz 2019 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA