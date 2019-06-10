DGS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından ne zaman yayınlanacak? Dikey Geçiş Sınavı giriş yerleri belli oldu mu?

2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) içi başvurular 26 Nisan 2019 ile 8 Mayıs 2019 tarihinde yapıldı. Geç başvuru tarihi ise 21 Mayıs 2019'ta yapıldı. Başvuran adayların gözleri ÖSYM'den gelecek DGS sınav giriş belgesi yayımlandı duyurusunda. 30 Haziran'da gerçekleştirilecek olan 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

DGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Geçen sene 21 Temmuz'da yapılan sınav için DGS giriş belgesi 11 Temmuz'da adayların erişimine açılmıştı. Buna göre ÖSYM tarafından 2019 Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesinin 20 Haziran'da yayınlanması bekleniyor. Yayınlandığı zaman DGS sınav giriş yerlerine ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmez.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

DGS başvuru kılavuzunda ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak.

SINAVA GİRERKEN BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELER NELERDİR?



Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

a) Sınava Giriş Belgesi (SGB)

b) Geçerli kimlik belgesi: Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

(Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.)

Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınav binasına en geç saat kaçta girilebilir?

Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

DGS sonucu ile bir yükseköğretim lisans programına yerleştirildiğimde gelecek yıl puanımda düşme söz konusu olacak mı?

Evet. 2018-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2019-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

2018-DGS sınav sonucumu daha sonra kullanabilir miyim?

Hayır. 2018-DGS sonuçları, sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerlidir.