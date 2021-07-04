DGS puan hesaplama 2021! DGS sınav tarihi!
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DGS puan hesaplama 2021! DGS sınav tarihi!

DGS puan hesaplama 2021! DGS sınav tarihi!
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Dikey Geçiş Sınavı'na kısa bir süre kalması ile adaylar, DGS puan hesaplama 2021! DGS sınav tarihi! DGS çıkmış sorular! konularını araştırıyor. DGS ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde.

ÖSYM tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos aylarında yapılan DGS sınavı yaklaştı. Sınava girecek adaylar, DGS giriş yerlerini merak ediyor. Sınava günler kala öğrenciler, sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, DGS giriş yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerlerini nasıl öğrenebilirim? Detaylar haberimizde…

DGS SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınav DGS sınavı bu yıl 11 Temmuz 2021 Pazar günü gerçekleşecek.

DGS SINAV YERLERİ

11 Temmuz 2021 Pazar günü gerçekleşecek olan DGS sınavının giriş yerleri 1 Temmuz itibariyle erişime açıldı. Giriş belgelerine ulaşmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresine girerek ulaşabilir. Aday İşlemleri Sisteminden T.C. ve aday şifresini girip sınav giriş belgesinin çıktısını alabilir.

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