DGS ne zaman açıklanacak? 2021 DGS sonuç tarihi ne zaman?
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DGS ne zaman açıklanacak? 2021 DGS sonuç tarihi ne zaman?

DGS ne zaman açıklanacak? 2021 DGS sonuç tarihi ne zaman?
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Son Dakika: DGS sınav sonuçlarına dair aramalar gündemde yerini koruyor. 11 Temmuz 2021'de gerçekleşen sınavın ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ne zaman açıklanacak? 2021 DGS sonuç tarihi ne zaman?

Son Dakika: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan, meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz 2021'de gerçekleşmişti. Sınava giren adaylar tarafından merak edilen sınav sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı! Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ne zaman açıklanacak? 2021 DGS sonuç tarihi ne zaman? İşte detaylar haberimizde…

DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS 2021 sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. DGS sınav sonuçları 13.08.2021'te açıklanacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. DGS 2021 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından tercih tarihi duyurusu gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

DGS SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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