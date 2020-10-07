DGS kayıt 2020: DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? DGS kayıt işlemi nasıl yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Bir üniversiteye yerleşme hakkı kazanan binlerce öğrenci ise 2020 DGS üniversite kayıtları ne zaman sorusunun yanıtını arıyor. DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı...

DGS başvurusunda bulunup tercih işlemi sonucunda yerleşen adaylar için üniversite kayıt tarihleri de belli oldu. Adaylar, 2020 DGS yerleştirme sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecekler. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirtilen süre içerisinde işlemlerini tamamlamalıdır. 2020 DGS üniversite kayıt detayları haberimizde.

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Ön lisans ve ön lisans açıköğretim eğitimi gören adayların eğitimlerini lisans düzeyinde tamamlamalarına olanak sağlayan DGS sınavı tercih sonuçları belli oldu. 7 Ekim'de https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilen sonuçların ardından üniversite kayıt işlemleri ise üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

2020 DGS TERCİH SONUÇ EKRANI...

DGS ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada bir yükseköğretim programına kayıt yaptırma hakkı kazanan adayların E-kayıt olarak işlemleri gerçekleştirmeleri mümkün. Adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.