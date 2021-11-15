DGS Hazırlık Kursu

ALES Matematik kursuna katıldım hocanın. Artık kendime özgüvenim geldi. Ufuk hocama teşekkürlerÇok faydalıÇok iyi bir hoca verimli geçtiKurslar daha sık aralıklarla gerçekleşmeli. Eğitmenden çok memnun kaldım. Çok samimi ve derslerimden verim alabileceğim şekilde düzenlenmiş bir ortamHocamız verdiği eğitim sayesinde soruları rahat bir şekilde çözebilmemi sağladı ve hocamızın samimiyeti, verimli kaliteli eğitimi sonucunda matematik soruları çözmekten, matematik çalışmaktan zevk almaya başladımGörevli personel ilgili ve nezaketle. Anlatımı, ilgisi ve hakimiyeti gayet iyiydi hocamızın. Böylesi kurslarda mevcut hocamızla devam edilmesi yararlı olacaktır. Kısaca 10 numara hoca... Ulaşım kolay, çalışanlar güler yüzlü ve ilgili, kurum içerisi çok temiz veKendi alanında yetkin olan, iyi bir eğitmendi. Ders süreci sabit bir seyirde konudan sıkılacak kadar monoton olmanın aksine keyifli ve dinamikti. Kendisine ve verdiği eğitime teşekkür ederim. Eğitim programı güzel hazırlanmışHocadan daha önce ales matematik kursu aldım. Gayet başarılı bir hoca. Eğitim kurumunun imkanları da güzel. Sadece çayın yanına kuru pasta da koysalar iyi olur. Kantin yok

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