DGS giriş belgesi yayınlandı! Dikey Geçiş sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Bu hafta sonu yapılacak DGS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden DGS giriş belgesini, adayların erişimine açtı. Lisans programına geçmek isteyen adayları, sınavdan sonra tercih dönemi, yerleştirme ve kayıt işlemleri bekliyor. Peki DGS sınavı hangi gün, saat kaçta başlayacak? Sınav süresi ne kadar?

DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2019 DGS), 30 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak. 150 dakika süre verilen sınav için 10.00'dan sonra kapılar kapanacak, gelenler alınmayacak. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınavın cevaplama süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.

DGS GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, aşağıdaki bağlantıdan ulaşacağınız ÖSYM'nin AİS sayfasından T.C. Kimlik numaraları ve şifreniz ile edinebilirsiniz.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI GİRİŞ BELGESİ

SINAV SONUÇLARI NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2019-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. 2019 DGS sonuçları, 25.07.2019 tarihinde ilan edilecek.