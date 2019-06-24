DGS giriş belgesi: ÖSYM'den sınav giriş belgesine dair uyarı!

ÖSYM tarafından DGS, 30 Haziran 2019 tarihinde yapılacak. Bu hafta sonu Dikey Geçiş Sınavına girecek öğrenciler, sınav giriş yerlerini yayımlanan sınav giriş belgesi ile öğrendiler. ÖSYM, DGS giriş belgesi çıkaran adayları, belge hakkında uyardı. Peki DGS girişte gerekli belgeler nelerdir? Sınava girişte getirmeniz gereken ve getirebileceğiniz eşyalar nelerdir? İşte ÖSYM tarafından yapılan DGS uyarısı...

DGS GİRİŞ BELGESİ NASIL OLMALI?

Sınav giriş belgesi, DGS girişte gerekli olan belgelerden bir tanesi. Bu yüzden sınav giriş belgesinin taşıması gereken bazı şartları var. Belgenin siyah-beyaz veya renkli çıktısı kabul ediliyor. Fakat adayların özellikle dikkat etmesi gereken konu ise giriş belgesinin fotoğraflı olması. Diğer yandan sınav giriş belgesi üzerinde fazladan bir yazı, resim, işaret gibi şeylerin bulunmaması gerekiyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS girişte sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi gerekmektedir. Özel kimlik belgesi ise Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar olarak geçiyor.

Yukarıda belirtilenlerin dışında ehliyet, meslek kimlik kartları gibi belgeler geçersizdir.

YANINIZDA BULUNDURABİLECEĞİNİZ VEYA SINAVDA SİZE TEMİN EDİLECEKLER

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz.