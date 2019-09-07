DGS ek yerleştirme zaman? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

07.09.2019 14:20

ÖSYM, 2019 DGS tercih sonuçlarını 4 Eylül'de açıkladı. Açıklanan sonuçlar ile birlikte kalan boş kontenjan sayısı da belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan verilere göre 30 bin boş kontenjan olması, bir lisans programına yerleşemeyenler için umut oldu. Ve DGS ek tercih kılavuzu ile birlikte başvuruların başlayacağı tarihi beklemeye başladılar. İşte detaylar...

DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak

. Adaylar, 2019-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecekler. 2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dahil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULA

Önlisans mezunu öğrencilerin günlerdir merakla beklenen DGS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 30 Haziran'da yapılan Dikey Geçiş Sınavına giren adaylar 21-28 Ağustos tarihleri arasından tercihlerini yapmışlardı. 2019 DGS yerleştirme sonuçları için aşağıdaki bağlantıdan TC kimlik numarası ve şifre girmeniz yeterli olacaktır.

2019 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULA

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

2019 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SAYISAL VERİLERİ

DGS tercih sonuçlarına dair sayısal veriler ÖSYM tarafından paylaşıldı. Buna göre 2019 DGS için 163 bin 192 öğrenci tercih yaptı. Toplamda tercih yapılabilecek 6 bin 318 lisans programı yer alıyordu. Bu programlar için 114 bin 763 kontenjan ayrılmıştı. Tercihlerini yapan adaylardan 84 bin 460 aday bir lisans programına yerleştirildi. Geriye kalan boş kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı.