DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! DGS sonuç sorgulama!
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DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! DGS sonuç sorgulama!

19.11.2020 17:25 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:32
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! DGS sonuç sorgulama!

Dikey Geçiş Sınavı ( DGS ) ek yerleştirme sonuçları açıklandı! DGS kayıtları ne zaman? DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Meslek yüksekokulları ve açıköğretim önlisans programı mezunu kişilerin girdiği Dikey Geçiş Sınavı ( DGS ) ek yerleştirme sonuçları açıklandı! DGS kayıtları ne zaman? DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 19 Kasım 2020 tarihinde 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

DGS KAYITLARI NE ZAMAN?

Merakla beklenen DGS ek yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayitadresi üzerinden 21-25 Kasım 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir

DGS SONUÇLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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