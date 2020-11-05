DGS ek tercihleri alınmaya başladı
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DGS ek tercihleri alınmaya başladı

05.11.2020 10:15 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:18
DGS ek tercihleri alınmaya başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların ek tercihleri alınmaya başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların ek tercihleri alınmaya başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek tercih işlemleri, bugünden itibaren 11 Kasım'a kadar yapılacak.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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