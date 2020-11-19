DGS Ek tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM DGS tercih sonuçları 19 Kasım itibariyle açıklandı | ÖSYM giriş sayfası, DGS sonuç sorgulama sayfası

2020 DGS ek tercih sonuçları açıklandı. DGS tercihleri 25 Eylül-2 Ekim tarihinde yapıldı sonrasında ise ek tercihler yapıldı. DGS tercih sonucu sorgulama linki, nasıl öğrenilir? DGS sonuçları sorgulama! 2020 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 5-11 Kasım'da tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 5-11 Kasım'da tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM ADAY GİRİŞ EKRANI

Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 23-27 Kasım'da yapılacak.e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 21-25 Kasım saat 23.59'a kadar elektronik kayıt olabilecek.

Adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-Kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor. Adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin internet sitelerinde duyurulacak tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek, kendilerinden istenen belgeleri yetkililere vermeleri gerekiyor.