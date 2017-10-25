DGS ek tercih nasıl yapılır ? DGS ek yerleştirme tercih işlemleri

ÖSYM tarafından 23 Temmuz 2017 tarihinde milyonlarca adayın katılımıyla tek oturumda gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından sonuçlar açıklanmış ve tercihler tamamlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava katılan adaylar yerleştirildikleri bölümü görüntülemiş ve kaydını yapmıştı.

Ancak sınava katılan ve tercih aşamasının ardından herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar ÖSYM'den gelecek olan ek yerleştirme açıklamasını bekliyordu. Bugün itibarıyla DGS ek yerleştirme işlemleri başladı. ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlanan duyuruda başvuruların başlama ve bitiş tarihi paylaşıldı. Aynı zamanda DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı.

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından yapılan ilk yerleştirmelerde herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler, merakla DGS ek tercihlerini beklemeye başlamıştı. Dün ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla birlikte ek tercih işlemlerinin başladığı duyurulmuştu.

Duyurunun ardından adaylar DGS ek tercih işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. İşte DGS ek tercih yapma işlemleri hakkında detaylar...

DGS ek tercih yapmak için ilk olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Başvuru Sürecindekiler" sekmesine girerek 2017 - DGS sekmesine tıklamak gerekiyor.

Son olarak da karşınıza çıkan tercih ekranında tercihlerinizi belirleyerek onaylamanız yeterli olacaktır. DGS ek tercih işlemini yaptıktan sonra ek tercih bedeli olan 15,00 TL'nin ödemesini yapmayı unutmayınız. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 25-31 Ekim 2017 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 31 Ekim 2017 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır.

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