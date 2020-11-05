DGS ek tercih işlemleri başladı! 2020-DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek yerleştirme başvuru ekranı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercihleri başladı. ÖSYM, 2020 DGS ek tercih başvuru kılavuzunu da yayımladı. DGS ek yerleştirme nasıl yapılır? Diğer yandan DGS ek tercih puan tablosu ve kontenjanları da belirtildi. İşte, DGS ek tercih başvuru ekranı...

DGS ek tercih 2020 başvuruları başladı. ÖSYM'nin son dakika duyurusuna göre 2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek tercih işlemleri, 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak. İşte, 2020-DGS ek yerleştirme detayları...

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Başvurular, elektronik ortamda alınacak ve bireysel olarak gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak başvurularda T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gerekiyor.

DGS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI...

DGS EK TERCİH GEÇ BAŞVURU TARİHİ

Ek tercih işlemleri, 11 Kasım 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 05 Kasım 2020 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'ninhttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Ek yerleştirme işleminde, 2020-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2020 DGS EK TERCİH BAŞVURU KILAVUZU...

DGS KONTENJAN VE TABAN PUANLARI