DGS: Dikey Geçiş Sınavı
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DGS: Dikey Geçiş Sınavı

DGS: Dikey Geçiş Sınavı
Habermetre - Haberler | Toplum

2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23. 59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden T. C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2021-DGS Başvuru Kılavuzu

2021-DGS Tercih Bilgileri ve Tablolar

Kaynak: Habermetre

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