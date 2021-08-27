DGS: Dikey Geçiş Sınavı
2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23. 59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden T. C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.
Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2021-DGS Başvuru Kılavuzu
2021-DGS Tercih Bilgileri ve Tablolar
Kaynak: Habermetre