DGS cevap anahtarı erişime açıldı mı? DGS sonuç sorgulama ekranı!
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DGS cevap anahtarı erişime açıldı mı? DGS sonuç sorgulama ekranı!

9 Ağustos tarihinde gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları geçen günlerde belli oldu. DGS cevap anahtarına nasıl erişilir?

DGS cevap anahtarı erişime açıldı mı? DGS sonuç sorgulama ekranı!
08.09.2020 11:17 | Son Güncelleme: 08.09.2020 11:21

DGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler tercihlere çevrildi. ÖSYM tarfından açıklama yapılmadı. Peki, Dikey Geçiş Sınavı cevap anahtarı erişime açıldı mı?

2020-DGS CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından DGS tercihleri ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. 2020-DGS tercihleri için geçiş yapılabilecek lisans programlarının puan, kontenjan gibi bilgilerinin yer alacağı tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili kesin bir tarih duyurmadı.

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