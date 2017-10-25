DGS boş kontenjanlar - 2017 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ek tercih işlemleri
DGS boş kontenjanlar - 2017 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ek tercih işlemleri . 2017 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ek tercih işlemleri başladı. Adaylar 2017-DGS: Ek Yerleştirme Tercih İşlemleri'ni 25–30 Ekim 2017 tarihleri arasında yapabilecek.
ÖSYM, DGS'de boş kontenjanlar için ek yerleştirme tercihleri için duyuru yayımladı.
2017 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ek tercih işlemleri başladı. Adaylar 2017-DGS: Ek Yerleştirme Tercih İşlemleri'ni 25–30 Ekim 2017 tarihleri arasında yapabilecek.
ÖSYM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
"2017-DGS Ek Yerleştirme tercih işlemleri 25–30 Ekim 2017 tarihleri arasında aday tarafından, bireysel olarak, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacak olup posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.
2017-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar ve diğer bilgiler, aşağıdaki bağlantılarda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir."
Ek kontenjanlar için tıklayınız