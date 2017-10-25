DGS boş kontenjanlar - 2017 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ek tercih işlemleri

ÖSYM, DGS'de boş kontenjanlar için ek yerleştirme tercihleri için duyuru yayımladı.

2017 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ek tercih işlemleri başladı. Adaylar 2017-DGS: Ek Yerleştirme Tercih İşlemleri'ni 25–30 Ekim 2017 tarihleri arasında yapabilecek.

ÖSYM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2017-DGS Ek Yerleştirme tercih işlemleri 25–30 Ekim 2017 tarihleri arasında aday tarafından, bireysel olarak, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacak olup posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

2017-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar ve diğer bilgiler, aşağıdaki bağlantılarda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

Ek kontenjanlar için tıklayınız