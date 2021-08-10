DGS açıklandı mı? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları erken açıklanır mı?

Dikey Geçiş Sınavı'nın yapılmasının ardından DGS sonuçları erken açıklanır mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanır? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. 2021 DGS kontenjan kılavuzunu yayınlandı! Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları erken açıklanır mı? DGS açıklandı mı?

DGS açıklandı mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sınava giren öğrenciler DGS sonuçları erken açıklanır mı? DGS ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. 11 Temmuz 2021'de gerçekleşen 2021 DGS sonuçlarının Ağustos ayında açıklanacağı belirtilmişti.

DGS AÇIKLANDI MI?

Dikey Geçiş Sıanvı olan DGS, henüz açıklanmadı.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS 2021 sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. DGS sınav sonuçları 13.08.2021'te açıklanacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS 2021 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından tercih tarihi duyurusu gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

DGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Takvimde yer alan bilgilere göre sınav sonuçları Ağustos ayının 13'ünde açıklanacak. Bu kapsamda sonuçların erken açıklanmasına dair bir detay bulunmuyor. Ancak zaman zaman Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen merkezi sınavların bir kısmı sınav takviminde belirtilen tarihten erken duyuruluyor. Değerlendirme sürecinin planlanandan erken tamamlanması halinde DGS sonuçları da 13 Ağustos'tan önce açıklanabilir. Sınav sonuçları açıklandığında söz konusu duyuru ve DGS sınav sonucu görüntüleme erişime açık olacak.

2021 DGS KONTENJANLARI AÇIKLANDI

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir.

Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. 21 Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.