DGS açıklandı! DGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır?
07.10.2020 14:30 | Son Güncelleme: 07.10.2020 15:38
DGS tercihleri 25 Eylül-2 Ekim tarihinde yapıldı. Sonuçlar için gözler ÖSYM'ye çevrildi. DGS sonuçları bugün açıklandı. DGS sonuçları nasıl öğrenilir? DGS tercih sonuçları sorgulama! DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır?
ÖSYM, 9 Ağustos'ta yapılan 2020-DGS tercih sonuçlarını bugün açıkladı. Peki DGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
Merakla beklenen DGS tercih sonuçları açıklandı. Bugün öğleden sonra 14:00'da açıklanan DGS tercihlerine erişmek için haberimizi takip edebilirsiniz.
DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
DGS tercih sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile görüntülenecek.
DGS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
2020-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2020-2021 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.