DGS açıklandı! DGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır?

DGS tercihleri 25 Eylül-2 Ekim tarihinde yapıldı. Sonuçlar için gözler ÖSYM'ye çevrildi. DGS sonuçları bugün açıklandı. DGS sonuçları nasıl öğrenilir? DGS tercih sonuçları sorgulama! DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır?