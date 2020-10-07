DGS açıklandı! DGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır?
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DGS açıklandı! DGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır?

07.10.2020 14:30 | Son Güncelleme: 07.10.2020 15:38
DGS açıklandı! DGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır?

DGS tercihleri 25 Eylül-2 Ekim tarihinde yapıldı. Sonuçlar için gözler ÖSYM'ye çevrildi. DGS sonuçları bugün açıklandı. DGS sonuçları nasıl öğrenilir? DGS tercih sonuçları sorgulama! DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır?

ÖSYM, 9 Ağustos'ta yapılan 2020-DGS tercih sonuçlarını bugün açıkladı. Peki DGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Merakla beklenen DGS tercih sonuçları açıklandı. Bugün öğleden sonra 14:00'da açıklanan DGS tercihlerine erişmek için haberimizi takip edebilirsiniz.

DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

DGS tercih sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile görüntülenecek.

DGS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

2020-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2020-2021 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

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