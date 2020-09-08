DGS 4.3 maddesi nedir? DGS 4.3 değerlendirme maddesi nedir? 2020 DGS puan hesaplama nasıl yapılır?
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DGS 4.3 maddesi nedir? DGS 4.3 değerlendirme maddesi nedir? 2020 DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

Adayların DGS sonuçlarını öğrendikten sonra 'Kılavuzun 4.3 değerlendirme maddesi gereğince DGS puanlarınız hesaplanmamıştır' şeklindeki uyarı şaşkınlığa sebep oldu. DGS 4.3 değerlendirme maddesi nedir?

DGS 4.3 maddesi nedir? DGS 4.3 değerlendirme maddesi nedir? 2020 DGS puan hesaplama nasıl yapılır?
08.09.2020 08:58 | Son Güncelleme: 08.09.2020 09:03

Sonuc.osym.gov.tr adresinde 2020 DGS sınav sonuçlarını görüntüleyen öğrenciler, 'Kılavuzun 4.3 değerlendirme maddesi gereğince DGS puanlarınız hesaplanmamıştır' uyarısıyla şaşkınlığa uğradı. Peki, DGS 4.3 maddesi nedir?

DGS 4.3 DEĞERLENDİRME MADDESİ NEDİR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS 4.3 maddesi nedir? DGS 4.3 değerlendirme maddesi nedir? 2020 DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

DGS PUAN HESAPLAMA

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

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