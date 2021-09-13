DGS 2021 açıklandı mı? DGS 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - Haberler
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DGS 2021 açıklandı mı? DGS 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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DGS 2021 açıklandı mı? DGS 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ile eğitim kariyerlerini üst düzeye çıkarmak isteyenler merakla DGS sonuçlarını bekliyor. Tercih sonuçlarını bekleyen adaylar DGS 2021 açıklandı mı ve DGS 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.

Üniversite eğitimini dört yıla tamamlamak isteyenlerin katıldığı DGS'de tercihler 7 Eylül'de sona ermişti. DGS tercihlerini tamamlayan adaylar heyecanla DGS yerleştirme sonuçlarını beklemeye başladılar. Peki, DGS 2021 açıklandı mı? DGS 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS 2021 AÇIKLANDI MI?

DGS 2021 tercih sonuçları henüz açıklanmadı.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 25 Eylül ve 2 Ekim tarihleri aralığında alınmış, sonuçlar 7 Ekim'de açıklanmıştı. Bu yıl DGS tercihleri 7 Eylül'de sona erdi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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