DGS 2020 geç başvuru işlemi başladı! DGS geç başvuru ücreti ne kadar? DGS sınavı ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 9-17 Haziran tarihlerinde alınmıştı. 130 TL olarak açıklanan sınav ücretinin yanı sıra DGS geç başvuru ücreti de merak konusu oldu. DGS ne zaman?

Meslek Yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların lisans eğitimini tamamlarmaları amacıyla ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS 2020 yılında Ağustos ayında yapılacak. https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden başvurusu alınan DGS 2020 ayrıntılarını derledik. DGS NE ZAMAN? İki yıllık eğitim veren kurumlardan mezun olan adayların dört yıllık lisans eğitimini tamamlayabilmesi için ÖSYM her yıl DGS sınavlarını düzenliyor. 2020 yılında DGS, 9 Ağustos'ta ve saat 10.15'de yapıalcak. Sınav toplamda 150 dakika sürecek. DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? 9-17 Haziran 2020 tarihlerinde başvuruları alınan Dikey Geçiş Sınavı için geç başvuru süreci başladı. 3 Temmuz'da saat 23.59'a kadar devame decek olan geç başvurularda ücretler de bu süre zarfında yatırılacak. 9 Ağustos tarihinde uygulanacak olan DGS geç başvuru ücreti ise 195 lira şeklinde belirlendi. DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Sınava girmek isteyen adaylar Başvuru Kılavuzunda yer alan gereli şartları taşıyorlarsa http://www.osym.gov.tr adresindne Aday Başvuru Formuna T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ulaşarak başvurularını gerçekleştirebilirler. DGS BAŞVURUSU...