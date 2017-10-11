DGS 2017 ek tercih başvuru sonuçları açıklandı mı ? DGS üniversite kayıtları

DGS tercih sonuçları açıklandı, DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birçok öğrenci DGS ek yerleştirme başvurularının ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. DGS tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmış ve yerleştirmeler tamamlanmıştı. Yapılan yerleştirme işlemlerinde bazı adaylar herhangi bir yükseköğretim programına yerleşememiş ve açıkta kalmıştı. Bir programa yerleşemeyen adaylar, merakla DGS ek yerleştirme işlemlerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili olarak ÖSYM'nin yayınlamış olduğu DGS tercih kılavuzunda gerekli açıklama yer alıyor. DGS tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından yaklaşık bir hafta sonra sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. Yerleştirilen adaylar, sadece 2017-2018 öğretim yılı için kayıt hakkı kazanır.

DGS tercih sonuçları açıklandı, DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birçok öğrenci DGS ek yerleştirme başvurularının ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. DGS tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmış ve yerleştirmeler tamamlanmıştı. Yapılan yerleştirme işlemlerinde bazı adaylar herhangi bir yükseköğretim programına yerleşememiş ve açıkta kalmıştı. Bir programa yerleşemeyen adaylar, merakla DGS ek yerleştirme işlemlerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili olarak ÖSYM'nin yayınlamış olduğu DGS tercih kılavuzunda gerekli açıklama yer alıyor. DGS tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından yaklaşık bir hafta sonra sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. Yerleştirilen adaylar, sadece 2017-2018 öğretim yılı için kayıt hakkı kazanır.