DG Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti DG Sivasspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

DG Sivasspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir otelde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra çabukluk çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise şut çalışmasıyla idmanı tamamladı. Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Kaynak: İHA