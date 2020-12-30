DG Sivasspor, Y. Denizlispor maçı hakemi belli oldu
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DG Sivasspor, Y. Denizlispor maçı hakemi belli oldu

30.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:23
DG Sivasspor, Y. Denizlispor maçı hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 16. Hafta maçlarının hakemlerini belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 16. Hafta maçlarının hakemlerini belirledi. DG Sivasspor, Y. Denizlispor maçını Erkan Özdamar yönetecek.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 2 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak DG Sivasspor'un Y. Denizlispor ile karşılacağı maçının hakemi Erkan Özdamar oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Yukatel Denizlispor ile DG Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılık görevini ise Bora Özkara ve Mustafa Sönmez üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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